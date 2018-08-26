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Путин провел выходные в Туве вместе с Шойгу и Бортниковым


15:30
Путин провел выходные в Туве вместе с Шойгу и БортниковымФото: nashaplaneta.su

Глава российского государства отдохнул от напряженного рабочего расписания в горном районе Тувы, передает ТАСС.

О том, как прошли эти дни у Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин решил провести два выходных дня на Енисее в компании Сергея Шойгу и Александра Бортникова. Кроме руководителя военного ведомства и директора ФСБ, президента РФ в этой поездке сопровождали глава Тувы Шолбан Кара-оол и руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

На портале Кремля позже разместят соответствующие фото и видеоматериалы.

Как пояснил Песков, решение посетить Туву, чтобы провести время в горах и полюбоваться местными красотами Путин принял по пути в Кузбасс. В ближайшие дни главе РФ предстоит работать в Новосибирске и Омске.

Напомним, около года назад Путин уже отдыхал на территории Тувы. Как рассказывал позднее Песков, российский лидер отправился тогда на рыбалку, в ходе которой "гонялся за щукой" два часа. Президент также успел покататься на квадроцикле и искупаться в горном водоеме. Температура воды в этом озере не бывает теплее 17 градусов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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