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Путин провел выходные в Туве вместе с Шойгу и Бортниковым
15:30
Фото: nashaplaneta.su
Глава российского государства отдохнул от напряженного рабочего расписания в горном районе Тувы, передает ТАСС.
О том, как прошли эти дни у Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин решил провести два выходных дня на Енисее в компании Сергея Шойгу и Александра Бортникова. Кроме руководителя военного ведомства и директора ФСБ, президента РФ в этой поездке сопровождали глава Тувы Шолбан Кара-оол и руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.
На портале Кремля позже разместят соответствующие фото и видеоматериалы.
Как пояснил Песков, решение посетить Туву, чтобы провести время в горах и полюбоваться местными красотами Путин принял по пути в Кузбасс. В ближайшие дни главе РФ предстоит работать в Новосибирске и Омске.
Напомним, около года назад Путин уже отдыхал на территории Тувы. Как рассказывал позднее Песков, российский лидер отправился тогда на рыбалку, в ходе которой "гонялся за щукой" два часа. Президент также успел покататься на квадроцикле и искупаться в горном водоеме. Температура воды в этом озере не бывает теплее 17 градусов.
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