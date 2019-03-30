Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы имена лауреатов премии «Ника»

07:40

Фото: kino-teatr.ru

Марта Козлова в фильме «Война Анны»



В Москве состоялась церемония вручения старейшей российской кинематографической премии "Ника".



Как передает ТАСС, торжество, в рамках которого были названы имена победителей, прошло накануне в театре "Русская песня".



Приз за лучшую женскую роль присудили юной актрисе Марте Козловой за роль в драме "Война Анны". Лучшей женской ролью второго плана была признана героиня Елены Кореневой в картине "Ван Гоги".



Лауреатами в категории "Лучшая мужская роль" стали сразу два известных артиста - Алексей Серебряков ("Ван Гоги") и Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех"). Приз за лучшую второстепенную роль достался Юрию Кузнецову.



Главный приз получил фильм "Война Анны", созданный Алексеем Федорченко. Ранее картина была также удостоена кинопремии "Золотой орел". Лента рассказывает о девочке, семья которой трагически погибает в 1941 году. Во время массового расстрела в начале Великой Отечественной войны мать закрывает дочку телом. Чудом спасшийся ребенок на протяжении двух лет прячется в сломанном камине в здании комендатуры, до тех пор, пока деревню не освобождают от фашистов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

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