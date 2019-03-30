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На президентских выборах в Словакии одержала победу Зузана Чапутова
07:12
Фото: eurozpravy.cz
К власти в стране впервые придет женщина - 45-летний юрист набрала 58,3% голосов, после чего основной соперник Зузаны Чапутовой - замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович - признал свое поражение. Политик уже поздравил победительницу с успешными для результатами голосования.
По итогам прошедших в Словакии накануне выборов одержала победу адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Государственной избирательной комиссии страны.
О победе Чапутовой было объявлено вскоре после обработки 96,8% данных, поступивших с избирательных участков Словакии. Основной ее соперник Шефчович смог заручиться поддержкой 41,7% избирателей. Чапутову поддержали более 58,3% участников голосования.
По официальным данным, явка превысила 40%.
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