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Москвичка отрезала ухо сыну-школьнику
30.3.2019 23:04
Фото: twimg.com
По данным российских СМИ, женщину задержали, а ребенка доставили в специализированное учреждение.
Следственные органы по факту случившегося в Зеленограде уже возбудили уголовное дело.
В Москве арестовали 46-летнюю женщину, которая на почве личной неприязни отрезала ухо собственному сыну. Мальчик 2007 года рождения направлен в центр поддержки семьи и детства, сообщила журналистам старший помощник главы столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.
В ходе начатой проверки установлено, что преступление было совершено вечером минувшей среды, 27 марта. В ходе внутрисемейного конфликта жительница Зеленограда сначала избила сына скалкой, а потом отрезала ребенку часть ушной раковины строительным ножом.
В правоохранительные органы сигнал о ЧП поступил от сотрудников образовательного учреждения, которое посещал мальчик. Педагоги обратили внимание, что ребенок второй день подряд сидит на занятиях в шапке и попросили его снять головной убор, сразу после чего увидели травмированное ухо.
В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, пояснила представительница ГСУ СКР по столице.
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