Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Москвичка отрезала ухо сыну-школьнику

30.3.2019 23:04

Фото: twimg.com



По данным российских СМИ, женщину задержали, а ребенка доставили в специализированное учреждение.



Следственные органы по факту случившегося в Зеленограде уже возбудили уголовное дело.



В Москве арестовали 46-летнюю женщину, которая на почве личной неприязни отрезала ухо собственному сыну. Мальчик 2007 года рождения направлен в центр поддержки семьи и детства, сообщила журналистам старший помощник главы столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.



В ходе начатой проверки установлено, что преступление было совершено вечером минувшей среды, 27 марта. В ходе внутрисемейного конфликта жительница Зеленограда сначала избила сына скалкой, а потом отрезала ребенку часть ушной раковины строительным ножом.



В правоохранительные органы сигнал о ЧП поступил от сотрудников образовательного учреждения, которое посещал мальчик. Педагоги обратили внимание, что ребенок второй день подряд сидит на занятиях в шапке и попросили его снять головной убор, сразу после чего увидели травмированное ухо.



В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, пояснила представительница ГСУ СКР по столице.



Автор: Злата Богатова

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