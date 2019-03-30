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В Одессе задержан водитель, насмерть сбивший солдата Нацгвардии
30.3.2019 21:11
Фото: vk.com
Одесские правоохранители приступили к расследованию ДТП, в результате которого погиб боец Национальной гвардии Украины, двое его сослуживцев были госпитализированы с травмами.
Силовики попали под колеса машины с европейскими номерами.
По данным украинских СМИ, в Одессе автомобиль сбил трех нацгвардейцев, заступивших на патрулирование накануне президентских выборов. В результате один из военнослужащих от полученных травм погиб, двое пострадали и были доставлены в больницу.
Со ссылкой на представителей полиции Одессы уточняется, что на машине были европейские номера.
В аварии также получили травмы трое пассажиров автомобиля Opel. Водителя иномарки задержали сразу после ДТП.
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