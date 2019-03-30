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Под Геленджиком погиб участник автогонок
30.3.2019 20:01
Фото: d-cd.net
Следственные органы Краснодарского края проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла во время соревнований в окрестностях Геленджика.
По предварительным данным, в результате ЧП погиб автогонщик, а его напарник получил травмы.
Как рассказали в региональном СУ СКР, смертельная авария произошла на трассе, проложенной в рамках соревнований по бездорожью. Автомобиль повышенной проходимости, которым управлял 45-летний житель Ростовской области, во время преодоления очередного препятствия "перевернулся и покатился". ЧП случилось в районе горы Острой.
От полученных ранений на месте скончался 33-летний второй пилот, находившийся в момент ЧП на пассажирском сидении. Водителя с травмами экстренно госпитализировали. По словам врачей, угрозы его жизни нет.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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