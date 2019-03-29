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Рогозин: Программа первого полета Ил-112В выполнена полностью
18:29
Фото: sputnik.ru
Новый самолет Ил-112, успешно осуществивший первый полет, полностью выполнил поставленные перед ним задачи, заявил гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.
Каких-либо существенных вопросов во время испытаний не возникло, пояснил он.
Как заявил Алексей Рогозин, программа первого полета Ил-112В выполнена в полном объеме. По его словам, в то время, когда самолет находился в воздухе, не возникло "никаких серьезных вопросов", сообщает РИА Новости.
По словам Рогозина, высокий уровень качества нового самолета подтвердил Герой России, шеф-пилот Николай Куимов, который уже выразил благодарность конструкторам и заводу за прекрасный результат.
Сегодня на Воронежском авиазаводе успешно провели первый испытательный полет военно-транспортного самолета Ил-112В. По данным компании "Ил", полет продолжался в течение получаса.
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