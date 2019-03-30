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Полиция ФРГ задержала десять предполагаемых террористов
30.3.2019 18:06
Фото: bbend.net
В ходе масштабной спецоперации, которая проводилась на территории федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, германские силовики задержали десять человек. По данным иностранных СМИ, речь идет о приверженцах идей радикального ислама.
Со ссылкой на официального представителя прокуратуры Дюссельдорфа национальное телевидение ФРГ сообщает о задержании десяти человек. По данным правоохранителей, все они могут быть причастны к подготовке террористических атак.
Какие-либо другие подробности о масштабной спецоперации, которую провела полиция Германии, пока не сообщаются. Уточняется лишь, что речь идет о приверженцах радикального ислама. Личные данные подозреваемых также не раскрываются.
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