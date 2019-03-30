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В Париже ушла из жизни кинорежиссер Аньес Варда
30.3.2019 17:11
Фото: kino-teatr.ru
Выдающийся французский режиссер Аньес Варда умерла в Париже от онкологического заболевания, передают зарубежные СМИ.
Обладательнице почетной премии "Оскар" за выдающиеся вклад в мировой кинематограф и множества других престижных призов было девяносто лет.
Последние дни режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда провела в своем доме, в окружении близких. Как рассказали родственники, ранее врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание.
Варда считалась режиссером, которому удалось предвосхитить возникновение французской новой волны в кинематографе середины прошлого века. Среди ее режиссера особо известны такие фильмы как "Клео от 5 до 7" и "Без крыши, вне закона", а также ряд документальных лент, в частности, "Далеко от Вьетнама".
Режиссер также входила в число тех, кто работал над сценарием знаменитой картины "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи.
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