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В Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте
30.3.2019 16:57
Фото: nepsite.ru
По факту смертельной аварии, случившейся сегодня утром на Невском проспекте Северной столицы, уже возбудили уголовное дело.
Как передают российские СМИ, в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали.
Со ссылкой на представителей регионального главка МВД уточняется, что смертельная авария случилась примерно в 7.00 утра. В ходе начатой проверки установлено, что виновником инцидента может являться водитель "Хендай Генезис", который ехал по Невскому проспекту.
На пересечении с Литейным проспектом машина столкнулась с автомобилем "Газель" и вылетела на встречную полосу, где ударилась лоб в лоб о "Фольксваген". Затем под колеса транспортного средства, выброшенного на тротуар, попал пешеход.
От полученных ранений на месте ЧП погиб водитель "Фольксвагена". Второго водителя, пешехода и двух пассажиров "Фольксвагена" с травмами доставили в больницу.
По данным ряда СМИ, предполагаемый виновник смертельного ДТП мог находиться в состоянии опьянения.
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