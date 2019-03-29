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Российские педагоги раздеваются в поддержку уволившейся в Барнауле коллеги
12:37
Фото: smi2.net
Учителя из разных городов России участвуют во флешмобе, чтобы поддержать коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уйти с работы из-за фото в купальнике. К педагогам начали присоединяться и представители других профессий, а также звезды.
Все больше российских учителей публикуют в Сети снимки с хэштегшом #УчителяТожеЛюди. Желая поддержать Татьяну Кувшинникову из Барнаула, педагоги размещают фото в купальниках или в обычной одежде, но в воде, подчеркивая абсурдность ситуации. К акции присоединяются и звезды, в частности, Ксения Собчак. Телеведущая и светская львица поддержала стремление педагогов бороться за их права.
Барнаульская учительница, уже давно серьезно увлекающаяся зимним плаванием, ранее выложила в соцсети фото в купальнике. Снимок был сделан после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.
Фото, где Кувшинникова была запечатлена в закрытом спортивном купальнике и легком платье, очень не понравились матери одного из ее учеников. После того, как женщина пожаловалась администрации школы, несмотря на поддержку многих других родителей и общественный резонанс, педагога попросту вынудили уволиться.
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