|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Итальянские власти разрешили убивать грабителей
10:37
Фото: homeaway.com
Соответствующий закон уже одобрил Сенат парламента Италии, передают зарубежные СМИ.
Теперь граждане страны могут стрелять на поражение, если на территорию их собственности проникнут злоумышленники.
За принятие документа выступило подавляющее большинство сенаторов - более двухсот, тогда как против были лишь тридцать восемь. Шесть парламентариев во время голосования предпочли воздержаться. По мнению авторов этого закона, доказанная самооборона сможет существенно облегчить процесс оправдания граждан, которые предстали перед судом после того, как стреляли в грабителей, вломившихся в их дом.
Как свидетельствует официальная статистика, в последние годы растет количество итальянцев, которые становятся объектами расследования после гибели проникших в их дом воров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|