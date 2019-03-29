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Рыбаки, провалившиеся под лед в Нижегородской области, найдены погибшими


01:24
Рыбаки, провалившиеся под лед в Нижегородской области, найдены погибшимиФото: tip.by

Правоохранительные органы Нижегородской области проводят проверку по факту гибели четырех человек, тела которых ранее были найдены сотрудниками МЧС.

Трагедия случилась на территории Балахнинского района.

Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", четверо рыбаков провалились под лед на Волге в минувший четверг, 28 марта. Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону отмечается, что все мужчины являлись жителями города Балахны.

В ходе начатой проверки правоохранители выяснили, что рыбаки отправились в плавание на самодельной лодке с мотором. Она была найдена до того, как спасатели обнаружили тела погибших мужчин.

Предположительно, мужчины пытались переправиться через Волгу, но в районе улицы Волжский рейд города Балахны лодка перевернулась. Специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагического инцидента.

Автор: Злата Богатова

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