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Рыбаки, провалившиеся под лед в Нижегородской области, найдены погибшими
01:24
Фото: tip.by
Правоохранительные органы Нижегородской области проводят проверку по факту гибели четырех человек, тела которых ранее были найдены сотрудниками МЧС.
Трагедия случилась на территории Балахнинского района.
Как передает агентство "Интерфакс-Поволжье", четверо рыбаков провалились под лед на Волге в минувший четверг, 28 марта. Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону отмечается, что все мужчины являлись жителями города Балахны.
В ходе начатой проверки правоохранители выяснили, что рыбаки отправились в плавание на самодельной лодке с мотором. Она была найдена до того, как спасатели обнаружили тела погибших мужчин.
Предположительно, мужчины пытались переправиться через Волгу, но в районе улицы Волжский рейд города Балахны лодка перевернулась. Специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагического инцидента.
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