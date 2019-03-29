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Власти США подготовили санкции против РФ по делу Скрипалей
29.3.2019 20:49
Фото: cand.com.vn
Госдеп и Минфин США ожидают одобрения Белого дома.
В Вашингтоне подготовили новые санкции против России в связи с так называемым делом Скрипалей, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные хорошо информированные источники в американском руководстве.
Уточняется, что Госдепартамент и Минфин сейчас уже ожидают, чтобы новый пакет ограничений был одобрен со стороны Белого дома.
В минувшем ноябре американские дипломаты проинформировал конгресс Соединенных Штатов о том, что Москва не выполняет требования закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", применявшегося в связи с событиями в британском Солсбери. В результате в Вашингтоне начали подготовку второго пакета антироссийских санкций.
Напомним, первый пакет, предпринятый в рамках указанного закона, вступил в силу в конце августа прошлого года.
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