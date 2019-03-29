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Женская сеть myJulia.ru
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Жанна Бадоева отказалась от украинского паспорта
29.3.2019 23:31
Фото: dpchas.com.ua
По словам телеведущей, она уже давно не живет в Киеве, поэтому решила отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Как отметила 43-летняя Жанна Бадоева, ее нынешняя деятельность рассчитана на "людей всего мира".
Учитывая, что после замужества Жанна Бадоева уехала из Киева и в последнее время вообще не участвует в каких-либо украинских проектах, ведущая предположила, что в стране ее "наверное, забыли".
По словам бывшей ведущей популярной программы "Орел и решка", она сейчас работает в развлекательном слоте, и ее деятельность рассчитана на "людей всего мира".
Напомним, в 2015 году Жанна Бадоева узаконила отношения с бизнесменом Василием Мельничиным, который стал ее третьим мужем. Супруги живут в Италии, куда Жанна с детьми переехала еще за два года до свадьбы.
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