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В янтаре из музея Калининграда найдены неизвестные науке насекомые возрастом более 50 млн лет
29.3.2019 20:23
Фото: smi2.net
Коллекцию Музея янтаря в Калининграде исследовали специалисты Сибирского отделения академии РАН, передает агентство "Интерфакс".
Как утверждают новосибирские палеоэнтомологи им удалось сделать открытие мирового масштаба.
Янтарь из коллекции музея изучали прибывшие из Новосибирска палеоэнтомологи Андрей Легалов и Сергей Чернышев. Исследуя различные образцы окаменевшей скалы, эксперты смогли выявить целый ряд видов насекомых, которых еще не знает наука.
По словам исследователей, застывшие навсегда в янтаре насекомые обитали в энтероносных лесах Эоценовой эпохи, находки можно датировать периодом от 55 до 38 миллионов лет.
Ученые отмечают, что надеялись отыскать нечто интересное в янтарных камнях с инклюзами (ископаемыми остатками живых организмов), но открытия превзошли их самые смелые ожидания.
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