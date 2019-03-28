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Считавшееся имитацией полотно Боттичелли оказалось настоящим
28.3.2019 14:45
Фото: vsdn.ru
Картина великого итальянского живописца Сандро Боттичелли, в течение долгого периода считавшаяся поздней имитацией знаменитого тондо "Мадонна с гранатом" ("Мадонна делла Мелаграна", 1487), была признана настоящей.
Как указано на официальном портале британской Госкомиссии по историческим зданиям и памятникам "Английское наследие" (English Heritage), по результатам тщательного экспертного исследования выяснилось, что речь идет об оригинальной копии.
Ранее из-за расхождений в некоторых деталях с оригиналом, также толстого слоя лака, покрывавшего полотно, картину считали более поздним произведением некого неизвестного автора. Кроме того, эксперты в прошлом установили, что в 19-м веке полотно подвергалось дополнительной обработке.
В процессе экспертизы специалисты использовали различные методы, в частности, рентген, инфракрасные исследования и пигментный анализ. В результате выяснилось, что полотно было создано во Флоренции, в той самой мастерской, где работал Боттичелли.
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