ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мексике акула напала на туриста из США в 20 метрах от берега
 В Мексике акула напала на туриста из США в 20 метрах от берега
В Удмуртии школьного бухгалтера заподозрили в присвоении бюджетного миллиона
В Удмуртии школьного бухгалтера заподозрили в присвоении бюджетного миллиона
В городах Франции неизвестные атаковали цыган: задержаны около 20 человек
 В городах Франции неизвестные атаковали цыган: задержаны около 20 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Кадыров обратился к чеченцу, который устроил смертельное ДТП в Москве Кадыров обратился к чеченцу, который устроил смертельное ДТП в Москве
Власти Якутии запретили брать мигрантов на работу Власти Якутии запретили брать мигрантов на работу
В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор ИшаевВ Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев
Макгрегора обвинили в изнасиловании Макгрегора обвинили в изнасиловании
В ХМАО водитель грейдера высыпал снег на школьника В ХМАО водитель грейдера высыпал снег на школьника

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 52.Чайки Ричарда Баха. Глава 52.
Чайки Ричарда Баха. Глава 51.Чайки Ричарда Баха. Глава 51.
Чайки Ричарда Баха. Глава 50.Чайки Ричарда Баха. Глава 50.
Чайки Ричарда Баха. Глава 49.Чайки Ричарда Баха. Глава 49.
Чайки Ричарда Баха. Глава 48.Чайки Ричарда Баха. Глава 48.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Макгрегора обвинили в изнасиловании


27.3.2019 23:40
Конон Макгрегор с супругойФото: winkandasmilemakeup.com
Конон Макгрегор с супругой

Скандально известный ирландский боец Конор Макгрегор, только что объявивший о завершении своей карьеры в ММА, подозревается в сексуальном насилии.

По данным зарубежных СМИ, иск был подан еще в конце прошлого года.

Как рассказывает New York Times, в декабре 2018 года в правоохранительные органы обратилась молодая девушка, имя которой не раскрывается, с заявлением против спортсмена. Обвинив Конора Макгрегора в изнасиловании, она в деталях рассказала о случившемся.

По словам потерпевшей, ирландский боец смешанных единоборств изнасиловал ее в отеле на окраине Дублина. Установлено, что Макгрегор действительно останавливался в указанный период в гостинице Beacon, по традиции сняв пентхаус.

Вина бойца не доказана, однако расследование активно продолжается, отмечает газета. С Макгрегором уже беседовали следователи, и, вероятно, это будет происходить еще не раз.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Подозреваемого в организации теракта в Новой Зеландии ошибочно обвинили в убийстве женщиныПодозреваемого в организации теракта в Новой Зеландии ошибочно обвинили в убийстве женщины
Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в ЮгославииПостпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравленияВ Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
Под Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фуройПод Ульяновском три человека погибли при столкновении микроавтобуса с фурой
В Китае более 900 спасателей тушат пожар, начавшийся после взрыва на химпредприятииВ Китае более 900 спасателей тушат пожар, начавшийся после взрыва на химпредприятии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru