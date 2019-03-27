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Макгрегора обвинили в изнасиловании
27.3.2019 23:40
Фото: winkandasmilemakeup.com
Конон Макгрегор с супругой
Скандально известный ирландский боец Конор Макгрегор, только что объявивший о завершении своей карьеры в ММА, подозревается в сексуальном насилии.
По данным зарубежных СМИ, иск был подан еще в конце прошлого года.
Как рассказывает New York Times, в декабре 2018 года в правоохранительные органы обратилась молодая девушка, имя которой не раскрывается, с заявлением против спортсмена. Обвинив Конора Макгрегора в изнасиловании, она в деталях рассказала о случившемся.
По словам потерпевшей, ирландский боец смешанных единоборств изнасиловал ее в отеле на окраине Дублина. Установлено, что Макгрегор действительно останавливался в указанный период в гостинице Beacon, по традиции сняв пентхаус.
Вина бойца не доказана, однако расследование активно продолжается, отмечает газета. С Макгрегором уже беседовали следователи, и, вероятно, это будет происходить еще не раз.
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