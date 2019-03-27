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Под Иркутском многодетная автоледи погибла при столкновении с поездом
27.3.2019 22:33
Фото: m24.ru
Трагедия случилась сегодня утром на неохраняемом железнодорожном переезде на 128 км участка "Сосновые Родники - Новочунка", рассказали представители регионального главка МВД. По предварительным данным, женщина, управлявшая легковым автомобилем Mazda Demio, могла нарушить ПДД.
Многодетная мать выехала на железнодорожный переезд, нарушив правила дорожного движения, указано в официальном сообщении. Машинист приближающегося поезда, увидев на путях автомобиль, незамедлительно применил экстренное торможение, однако расстояние к тому времени было уже недостаточным, чтобы избежать столкновения.
Уточняется, что в машину врезался пассажирский состав, следовавший по маршруту № 92 "Северобайкальск - Москва". От полученных травм сорокалетняя иркутянка погибла на месте.
По информации местной прессы, погибшая женщина воспитывала шестерых детей.
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