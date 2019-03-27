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В РПЦ обеспокоены из-за появившихся в Калининграде скульптур домовых
27.3.2019 13:05
Фото: smi2.net
Как заявил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, появление такого рода скульптур способно оказать пагубное влияние на состояние национальной культуры. Речь об этом идет в заявлении, которое священнослужитель направил в адрес губернатора региона Антону Алиханову.
Текст послания архиепископа приводится на странице депутата облдумы от КПРФ Александра Королева.
По словам священнослужителя, домовые, появившиеся на Медовом мосту и рядом с Музеем янтаря, можно рассматривать как популяризацию идеи неоязычества. Учитывая, что она способна деструктивно повлиять на развитие национальной культуры в области и перечеркнуть сформировавшееся под влиянием христианства тысячелетнее культурное наследие, архиепископ выражает обеспокоенность.
Небольших размеров бронзовые фигуры персонажей языческой славянской мифологии были ранее установлены при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Скульптуры домовых (хомлинов) созданы из бронзы.
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