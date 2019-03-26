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В Петербурге покажут золото инков
26.3.2019 21:58
Фото: webs.com
К открытию выставки, получившей название "Золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации", готовятся в Российском этнографическом музее Северной столицы.
Экспозиция начнет работу уже завтра, 27 марта, и продлится до 1 августа, рассказали организаторы.
В ходе пресс-конференции, которую организовало агентство "Интерфакс Северо-Запад" совместно с музеем, о выставке рассказал директор хранилища Владимир Грусман. По его словам, петербуржцам и гостям Северной столицы представится уникальная возможность увидеть украшения и различные предметы быта, которые созданы представителями одной из древнейших цивилизаций нашей планеты.
Как отметил Грусман, для экспозиции ранее специально изготовили витрины, в которых будут представлены изделия золота и серебра - они составляют большинство артефактов. В числе экспонатов, сообщил директор хранилища, будут представлены изделия, которые создавались носителями археологических культур побережья Перу и горных долин Анд, в частности, Викус Фриас, Ламбайеке, Наска, Уари, Чирибайя, как и собственно инков.
Древнейшие из экспонатов, которые можно будет увидеть на выставке в Петербурге, датируются периодом 200 годов до н.э., а самые поздние — XV веком н.э.
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