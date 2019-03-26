|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нидерландах обнаружено похищенное в 1999 году полотно Пикассо
26.3.2019 20:14
picasso-picasso.ru
Подлинность картины уже подтвердил независимый американский эксперт, передает Volkskrant.
Как сообщает газета, местонахождение полотна установил голландский детектив Артур Бранд, который специализируется на произведениях искусства.
В Нидерландах найдена созданная в 1938 году картина Пабло Пикассо "Бюст женщины". Полотно считалось утраченным после похищения, которое было совершено двадцать лет назад. Картину, на которой художник изобразил свою возлюбленную Дора Маар, выкрали с яхты саудовского шейха, находившейся в тот момент во Франции. Стоимость полотна составляла около четырех миллионов евро.
За помощь в поиске картины было объявлено довольно щедрое вознаграждение - шейх был готов выплатить 400 тысяч евро. Но ни произведение искусства, ни его похитителей отыскать не удавалось.
В 2015 году Артур Бранд впервые сделал заявление о том, что "Бюст женщины" может быть ввезен в Нидерланды. Сведения в криминальных кругах впервые появились о картине Пикассо еще в 2002 году, отмечал детектив. По его данным, полотно не раз использовали в качестве расчета после сделок, связанных с оборотом оружия и наркотиков.
Позднее с детективом связались представители некого бизнесмена, в распоряжении которого оказалось полотно. Как оказалось, он захотел избавиться от картины, когда узнал о том, что ее украли.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|