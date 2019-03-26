Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нидерландах обнаружено похищенное в 1999 году полотно Пикассо

26.3.2019 20:14

picasso-picasso.ru



Подлинность картины уже подтвердил независимый американский эксперт, передает Volkskrant.



Как сообщает газета, местонахождение полотна установил голландский детектив Артур Бранд, который специализируется на произведениях искусства.



В Нидерландах найдена созданная в 1938 году картина Пабло Пикассо "Бюст женщины". Полотно считалось утраченным после похищения, которое было совершено двадцать лет назад. Картину, на которой художник изобразил свою возлюбленную Дора Маар, выкрали с яхты саудовского шейха, находившейся в тот момент во Франции. Стоимость полотна составляла около четырех миллионов евро.



За помощь в поиске картины было объявлено довольно щедрое вознаграждение - шейх был готов выплатить 400 тысяч евро. Но ни произведение искусства, ни его похитителей отыскать не удавалось.



В 2015 году Артур Бранд впервые сделал заявление о том, что "Бюст женщины" может быть ввезен в Нидерланды. Сведения в криминальных кругах впервые появились о картине Пикассо еще в 2002 году, отмечал детектив. По его данным, полотно не раз использовали в качестве расчета после сделок, связанных с оборотом оружия и наркотиков.



Позднее с детективом связались представители некого бизнесмена, в распоряжении которого оказалось полотно. Как оказалось, он захотел избавиться от картины, когда узнал о том, что ее украли.



Автор: Злата Богатова

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