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В Хабаровске арестован коллектор, создавший порноматериалы с ребенком должника
26.3.2019 13:59
Фото: sputnik.ru
Сотрудника микрофинансовой организации арестовали по обвинению в изготовлении порнографических материалов, передает РИА Новости.
По версии следствия, задержанный использовал для коллажа фото несовершеннолетней дочери клиента микрофинансовой организации.
В Хабаровске суд вынес решение об аресте 38-летнего мужчины, обвиняемого в создании порноколлажей с фото несовершеннолетней дочерью должника микрофинансовой организации и размещении их в Сети.
По материалам уголовного дела, коллектор пытался выбить деньги у мужчины, который еще в апреле 2018 года был вынужден оформить кредит в размере 19 тысяч рублей. Вернуть средства клиент микрофинансовой организации вовремя не смог.
В результате должнику начал звонить и отправлять сообщения представитель Иркутского филиала этой кредитной организации. Коллектор требовал вернуть долг с накопившимися процентами, угрожая при этом опорочить как мужчину, так и его ближайших родственников.
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