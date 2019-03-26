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В Хабаровске арестован коллектор, создавший порноматериалы с ребенком должника


26.3.2019 13:59
В Хабаровске арестован коллектор, создавший порноматериалы с ребенком должникаФото: sputnik.ru

Сотрудника микрофинансовой организации арестовали по обвинению в изготовлении порнографических материалов, передает РИА Новости.

По версии следствия, задержанный использовал для коллажа фото несовершеннолетней дочери клиента микрофинансовой организации.

В Хабаровске суд вынес решение об аресте 38-летнего мужчины, обвиняемого в создании порноколлажей с фото несовершеннолетней дочерью должника микрофинансовой организации и размещении их в Сети.

По материалам уголовного дела, коллектор пытался выбить деньги у мужчины, который еще в апреле 2018 года был вынужден оформить кредит в размере 19 тысяч рублей. Вернуть средства клиент микрофинансовой организации вовремя не смог.

В результате должнику начал звонить и отправлять сообщения представитель Иркутского филиала этой кредитной организации. Коллектор требовал вернуть долг с накопившимися процентами, угрожая при этом опорочить как мужчину, так и его ближайших родственников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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