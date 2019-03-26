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Полотно китайского художника Чжао Уцзи выставят на торги за $20 млн


26.3.2019 12:56
Полотно китайского художника Чжао Уцзи выставят на торги за $20 млнФото: veryimportantlot.com

По данным ТАСС, картина "Триптих 1987-1988" войдет в число произведений искусства, которые будут представлены на весенних торгах Christie's.

Аукцион стартует с 24 мая в Гонконге.

Как стало известно, предварительная стоимость полотна китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) составляет от 15 до 20 миллиона долларов. Представители аукционного дома рассказали, что "Триптих 1987-1988" является довольно крупным полотном, его размеры - 200 на 486 см.

Выполненный маслом на холсте пейзаж в желто-синих тонах создан в духе западного абстракционизма.

Вниманию ценителей искусства также будет предложено еще одно творение этого художника - созданное в коричневых тонах в духе абстракционизма полотно "02.01.65". Картина была написана в 1965 году. Предварительная стоимость не приводится, организаторы торгов уточнили, что оценка полотна будет проводиться по отдельному запросу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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