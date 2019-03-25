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Минобороны информирует о гибели в Сирии троих российских военных
25.3.2019 22:57
Фото: seattletimes.com
По данным ведомства, инцидент, в результате которого были смертельно ранены трое россиян, произошел в конце минувшего февраля.
Тела военнослужащих, которые погибли при нападении террористов, уже доставили в РФ, передает РИА Новости.
В оборонном министерстве сообщили, что ранее поступили сведения об исчезновении трех российских военнослужащих. Сразу после этого была начата и непрерывная велась деятельность по установлению их местонахождения.
Позже ВКС и силы спецопераций ликвидировали группу террористов в составе более тридцати человек, которые были причастны к нападению на российских военнослужащих, отметили в ведомстве.
Какие-либо другие подробности случившегося в министерстве пока не приводят.
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