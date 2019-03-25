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Трамп официально признал израильский суверенитет над Голанами
25.3.2019 21:40
Фото: arnapress.kz
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал документ, согласно которому признается суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.
Как заявил американский президент, это должно было случиться уже давно.
Суверенитет Израиля над Голанами необходимо было признать еще "десятилетия назад", — заявил Дональд Трамп. Как передает РИА Новости, глава Соединенных Штатов подписал документ, согласно которому признается суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами, в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Представитель руководства еврейского государства отправился в США с официальным визитом после того, как Трамп выразил намерение официально признать принадлежность спорного участка. Срок поездки был сокращен после того, как израильские поселения подверглись обстрелу со стороны Сектора Газа.
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