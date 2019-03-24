Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВОЗ сообщает о значительном снижении смертности от туберкулеза

24.3.2019 15:09

Фото: vk.com



Уровень смертельных случаев от туберкулеза в мире значительно понизился - показатели упали более чем на 40%, указано на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



За период с 2000 года медикам удалось спасти около 54 миллиона человек.



В сообщении ВОЗ отмечается, что туберкулез, как и раньше, входит в число главных причин смертности (среди инфекционных заболеваний) - ежедневно в мире погибают более четырех тысяч человек, которым поставлен этот страшный диагноз.



Как информирует российский Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения, в течение 2018 года в нашей стране было зарегистрировано 65 тысяч заразившихся. Годом ранее, свидетельствуют данные статистики, врачи впервые выявили туберкулез у более чем 70 тысяч жителей России.



24 марта по всему миру отмечают День борьбы с туберкулезом. Специалисты стараются привлечь внимание широкой общественности к этому смертельно опасному инфекционному заболеванию.



Болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем, распространяется, в основном, из-за людей, имеющих легочную форму туберкулеза. Во время кашля, чихания и даже разговора из их дыхательных путей выделяются болезнетворные микобактерии.



Автор: Злата Богатова

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