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В Сети появилось видео с лайнера, терпящего бедствие у берегов Норвегии
07:49
Фото: bing.net
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который в эти минуты терпит бедствие у западного побережья Норвегии, выложили в Сеть видеоматериалы.
На кадрах запечатлено, как из-за сильнейшей качки на борту различные предметы на корабле перемещаются из стороны в сторону.
Другой ролик позволяет увидеть, как к судну приближается один из спасательных вертолетов - пассажиров доставляют в безопасное место по воздуху.
Ранее канал РЕН ТВ распространил материал, на кадрах которого люди в спасательных жилетах бегут по палубе, спасаясь от огромных волн, заливающихся за борт.
По данным СМИ, среди членов экипажа судна есть трое россиян.
Всего в момент ЧП на борту круизного лайнера Viking Sky находилось более тысячи человек. По предварительным данным, при скорости ветра тридцать восемь узлов (19,5 метра в секунду) у судна произошла поломка двигателя.
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