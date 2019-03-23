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В Сети появилось видео с лайнера, терпящего бедствие у берегов Норвегии


07:49
В Сети появилось видео с лайнера, терпящего бедствие у берегов НорвегииФото: bing.net

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который в эти минуты терпит бедствие у западного побережья Норвегии, выложили в Сеть видеоматериалы.

На кадрах запечатлено, как из-за сильнейшей качки на борту различные предметы на корабле перемещаются из стороны в сторону.

Другой ролик позволяет увидеть, как к судну приближается один из спасательных вертолетов - пассажиров доставляют в безопасное место по воздуху.

Ранее канал РЕН ТВ распространил материал, на кадрах которого люди в спасательных жилетах бегут по палубе, спасаясь от огромных волн, заливающихся за борт.

По данным СМИ, среди членов экипажа судна есть трое россиян.

Всего в момент ЧП на борту круизного лайнера Viking Sky находилось более тысячи человек. По предварительным данным, при скорости ветра тридцать восемь узлов (19,5 метра в секунду) у судна произошла поломка двигателя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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