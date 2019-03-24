|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мединский прокомментировал призыв Шнурова «разогнать» Минкультуры
24.3.2019 07:27
Фото: davydov.in
Артист, по мнению руководителя ведомства, "просто не понимает, что говорит".
По словам Мединского, практически во всех государствах мира есть органы, курирующие сферу культуры.
Прокомментировав высказывания Сергея Шнурова о том, что российское Министерство культуры необходимо попросту "разогнать", Владимир Мединский заявил, что артист "не понимает, что говорит". Руководитель ведомства высказался на эту тему на проекте "Просто о сложном", организованном в рамках IV Московского культурного форума.
Как отметил Мединский, на сегодняшний день достаточно сложно "найти страну, где нет министерства культуры или агентства по культуре или департамента". Коснувшись этой темы, Мединский отметил, что его коллеги из других стран - "Франции, Италии, Турции, Китая, Великобритании очень удивились бы", услышав подобного рода заявления.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что лидер группы "Ленинград", который не так давно вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, заявил о том, что "ни в какой нормальной стране нет министерства культуры". Поэтому в России ведомства надо разогнать, считает музыкант.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|