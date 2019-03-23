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При взрыве на стадионе Афганистане ранен губернатор провинции Гильменд
23.3.2019 22:33
Фото: v360nigeria.com
Как минимум три человека погибли, свыше тридцати были ранены в результате серии взрывов на стадионе в Афганистане.
По данным мировых информагентств, в числе пострадавших - несколько высокопоставленных чиновников.
ЧП случилось на территории провинции Гильменд, когда на стадионе в городе Лашкаргах проходили праздничные мероприятия в честь национального Дня фермера.
В результате серии взрывов были ранены губернатор провинции Гильменд, руководитель департамента информации и культуры, начальник совета провинции и его заместитель, а также представитель военного ведомства и несколько силовиков.
Сведения о количестве пострадавших пока поступают противоречивые, информация уточняется.
О своей причастности к инциденту, который уже был квалифицирован как теракт, пока не заявила ни одна из экстремистских группировок, действующих в этой части Афганистана.
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