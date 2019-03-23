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В Сомали боевики атаковали министерство труда: есть жертвы
23.3.2019 21:42
Фото: pyramidmediagabon.com
По предварительным данным, жертвами вооруженного нападения стали по меньшей мере четыре человека.
Представители сомалийской полиции заявили, что количество погибших может возрасти.
В правоохранительных органах отметили, что к инциденту причастны радикалы группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов").
Как сообщает агентство Reuters, группа вооруженных экстремистов атаковала здание, в котором располагаются два ведомства, включая минтруда. В ходе штурма боевики убили четырех и ранили одиннадцать человек. Боевики все еще остаются в здании, тогда как правоохранители ведут эвакуацию из окон верхних этажей при помощи выдвижных лестниц.
По данным ряда зарубежных СМИ, перед тем как боевики начали штурмовать здание, у входа прогремел мощный взрыв.
Члены экстремистской группировки "Аш-Шабаб" уже заявили о своей причастности к случившемуся.
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