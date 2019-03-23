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Юристы Трампа надеются увидеть доклад Мюллера до публикации


23.3.2019 15:22
Юристы Трампа надеются увидеть доклад Мюллера до публикацииФото: vk.com

Адвокаты американского президента хотели бы ознакомиться с документом до того, как он будет официально опубликован, передает агентство Associated Press.

Напомним, ранее стало известно о завершении расследования о том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

Доклад, подготовленный по итогам расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером, ранее уже передали генеральному прокурору страны и главе американского министерства юстиции, сообщает AP.

По данным агентства, адвокат американского президента Рудольф Джулиани подтвердил, что представители Дональда Трампа рассчитывают ознакомиться с документом до того, как он будет опубликован.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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