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Юристы Трампа надеются увидеть доклад Мюллера до публикации
23.3.2019 15:22
Фото: vk.com
Адвокаты американского президента хотели бы ознакомиться с документом до того, как он будет официально опубликован, передает агентство Associated Press.
Напомним, ранее стало известно о завершении расследования о том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.
Доклад, подготовленный по итогам расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером, ранее уже передали генеральному прокурору страны и главе американского министерства юстиции, сообщает AP.
По данным агентства, адвокат американского президента Рудольф Джулиани подтвердил, что представители Дональда Трампа рассчитывают ознакомиться с документом до того, как он будет опубликован.
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