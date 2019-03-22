Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Завершено расследование Мюллера о вероятном влиянии Москвы на выборы в США

08:52

Фото: evreimir.com



Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование, касающееся предполагаемого вмешательства Российской Федерации в американские выборы 2016 года.



Подготовленный доклад уже передан генеральному прокурору страны Уильяму Барру.



Как передают сегодня ведущие американские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве юстиции Соединенных Штатов, Уильям Барр уже приступил к изучению документа. Генпрокурор США отметил, что в скором времени ознакомит Конгресс с основными выводами спецпрокурора Роберта Мюллера.



Напомним, главной задачей Мюллера было выяснить, мог ли существовать сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Расследование продолжалось почти два года - двадцать два месяца.



Пока сведений о содержании доклада нет. Его команда проработала 22 месяца. В ходе продолжительного разбирательства предъявили обвинения нескольким соратникам американского президента, но ни одно из них не имело связей с темой предполагаемого сговора Трампа с Москвой.



Автор: Злата Богатова

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