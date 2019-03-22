|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Завершено расследование Мюллера о вероятном влиянии Москвы на выборы в США
08:52
Фото: evreimir.com
Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование, касающееся предполагаемого вмешательства Российской Федерации в американские выборы 2016 года.
Подготовленный доклад уже передан генеральному прокурору страны Уильяму Барру.
Как передают сегодня ведущие американские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве юстиции Соединенных Штатов, Уильям Барр уже приступил к изучению документа. Генпрокурор США отметил, что в скором времени ознакомит Конгресс с основными выводами спецпрокурора Роберта Мюллера.
Напомним, главной задачей Мюллера было выяснить, мог ли существовать сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Расследование продолжалось почти два года - двадцать два месяца.
Пока сведений о содержании доклада нет. Его команда проработала 22 месяца. В ходе продолжительного разбирательства предъявили обвинения нескольким соратникам американского президента, но ни одно из них не имело связей с темой предполагаемого сговора Трампа с Москвой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|