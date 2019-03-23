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В Когалыме появился филиал Малого театра
23.3.2019 10:26
Фото: lukoil.ru
Торжественная церемония по случаю открытия филиала ознаменовала начало Театрального марафона в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.
Мероприятие проходило с участием вице-премьера Ольги Голодец, руководителя ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова, губернатор Югры Натальи Комаровой и директора Малого театра России Тамары Михайловой.
По словам Ольги Голодец, марафон стартует в одном из старейших отечественных театров, ведь артисты Малого театра дают уже свой 263-й по счету сезон. Теперь "образец такой величайшей русской культуры" появился и в "прогрессивном, динамично развивающемся индустриальном городе", и это потрясающе, подчеркнула вице-премьер, выступив на торжественной церемонии в Когалыме.
Программа марафона представляет собой театральную эстафету. Гастролируя, артисты из различных регионов передают следующим участникам специальный символ Года театра. Помимо спектаклей, во время таких туров организуют тематические мероприятия - открывают мобильную экспозицию об истории театров, проводятся мастер-классы и творческие встречи с участием режиссеров и ведущих артистов.
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