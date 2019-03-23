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В Мозамбике растет число жертв циклона


23.3.2019 09:32
В Мозамбике растет число жертв циклонаФото: tsn.ua

До 293 человек увеличилось количество погибших в результате наводнений, которые произошли из-за тропического циклона "Идай".

Как передает ТАСС, так или иначе стихийное бедствие затронуло порядка 350 тысяч жителей страны.

Последние данные о числе погибших привел премьер-министр Мозамбика Карлуш Агуштинью ду Рузариу. По его словам, официально подтверждена гибель почти трехсот человек - жертвами стихии стали 293 жителя страны. Премьер отметил также, что бедствие в той или иной мере затронуло свыше 340 тысяч человек.

В результате обрушившегося на страну циклона в Зимбабве, Малави и Мозамбике начались разрушительные паводки. Они стали причиной разрушения зданий и дорог, различных объектов инфраструктуры и перебоев с подачей электричества.

Начинающийся в регионе в октябре сезон дождей длится вплоть до марта. По данным официальной статистики, ежегодно жертвами сильнейших наводнений становятся сотни и тысячи человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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