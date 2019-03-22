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Лыжница Белорукова ударила шведку палкой и была дисквалифицирована
09:23
Фото: twimg.com
По данным российских СМИ, спортсменка Белорукова умышленно ударила шведку Карлссон палкой.
Инцидент случился, когда лыжницы соревновались в рамках заключительного этапа Кубка мира, который состоялся в канадском Квебеке.
Во время прохождения дистанции Юлия Белорукова ударила палкой шведку Фриду Карлссон, сразу после чего российскую спортсменку дисквалифицировали за неспортивное поведение в ходе спринта. По итогам четвертьфинала россиянка была шестой. В следующую стадию Белорукова квалифицироваться не смогла из-за решения оргкомитета соревнований.
По данным ТАСС, отечественная сборная уже направила протест. По словам тренера команды Маркуса Крамера, он говорил с жюри и несколько раз пересмотрел запись. На кадрах можно увидеть, как россиянка пыталась обогнать шведку. После того, как Фрида помешала Юлии и "два раза ткнула ее палкой в лицо", россиянка разозлилась.
Крамер назвал действия Белоруковой неправильными, но вполне понятными, поэтому дисквалификацию россиянки нельзя считать справедливой.
После гонки на пьедестал в Квебеке взошли три представительницы Швеции - лыжницы Стина Нильссон, Майя Далквист и Юнна Судлинг.
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