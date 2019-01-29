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Россиянка Алина Загитова выиграла мировой чемпионат мира по фигурному катанию в Японии
17:30
Фото: layshev.ru
Российская спортсменка Алина Загитова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию, который состоялся в Японии.
На втором месте - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, замкнула тройку лидеров россиянка Евгения Медведева.
Став мировой чемпионкой, Алина Загитова выразила благодарность тренерскому составу и всем, кто помогал ей на пути к победе, включая родных и близких и родных.
Спортсменка также отметила, что была уверена в том, что ее "тепло встретят". По словам 16-летней российской фигуристки, речь идет о просто нереальной публике, при поддержке которой на льду легче совершать сложные элементы.
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