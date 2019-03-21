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Под Хабаровском убили амурского тигра, задравшего корову


08:28
Под Хабаровском убили амурского тигра, задравшего коровуФото: vestiprim.ru

Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра, который напал на корову. Хищник забрался на частное подворье в населенном пункте Золотой

Как рассказали представители АНО "Центр Амурский тигр", ЧП случилось вечером минувшей среды, 20 марта.

По имеющимся данным, под Хабаровском убили взрослого самца амурского тигра. Хищник, забравшийся в частное подворье, задрал корову, а потом пытался атаковать хозяина. Как рассказал мужчина, когда он зашел в хозпостройку и увидел животное, тигр сделал резкий выпад.

В целях обороны мужчина вонзил в хищника вилы и пошел в дом за ружьем. В момент, когда хозяин подворья вернулся, тигр вновь пытался на него наброситься, поэтому тот был вынужден стрелять. Сразу после этого мужчина вызвал к месту ЧП полицейских и представителей охотнадзора.

Следственные органы приступили к проверке по факту случившегося, назначен ряд экспертиз.

Предварительно установлено, что убитый тигр уже был стар. Из-за заболеваний, соответствующих возрасту, он уже не мог охотиться столь успешно, как прежде. Вероятно, это и побудило хищника "выйти к людям".

Напомним, в первых числах января в Приморском крае был пойман и изъят из естественной среды тигр, похищавший служебных собак у местных пограничников. Ряд инцидентов был зафиксирован на заставе, участок которой входит в территорию нацпарка "Земля леопарда".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 184

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