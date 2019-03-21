|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Хабаровском убили амурского тигра, задравшего корову
08:28
Фото: vestiprim.ru
Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра, который напал на корову. Хищник забрался на частное подворье в населенном пункте Золотой
Как рассказали представители АНО "Центр Амурский тигр", ЧП случилось вечером минувшей среды, 20 марта.
По имеющимся данным, под Хабаровском убили взрослого самца амурского тигра. Хищник, забравшийся в частное подворье, задрал корову, а потом пытался атаковать хозяина. Как рассказал мужчина, когда он зашел в хозпостройку и увидел животное, тигр сделал резкий выпад.
В целях обороны мужчина вонзил в хищника вилы и пошел в дом за ружьем. В момент, когда хозяин подворья вернулся, тигр вновь пытался на него наброситься, поэтому тот был вынужден стрелять. Сразу после этого мужчина вызвал к месту ЧП полицейских и представителей охотнадзора.
Следственные органы приступили к проверке по факту случившегося, назначен ряд экспертиз.
Предварительно установлено, что убитый тигр уже был стар. Из-за заболеваний, соответствующих возрасту, он уже не мог охотиться столь успешно, как прежде. Вероятно, это и побудило хищника "выйти к людям".
Напомним, в первых числах января в Приморском крае был пойман и изъят из естественной среды тигр, похищавший служебных собак у местных пограничников. Ряд инцидентов был зафиксирован на заставе, участок которой входит в территорию нацпарка "Земля леопарда".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|