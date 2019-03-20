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На Урале задержали молодую пару, подозреваемую в массовом убийстве
20.3.2019 23:55
Фото: vk.com
Полиция Свердловской области установила местонахождение и задержала двух подозреваемых в массовом убийстве, передают региональные СМИ.
Напомним, ЧП случилось на территории поселка Зюзельский, где нашли тела четырех человек.
Пара уже начала давать признательные показания, передает портал URA.RU. Со ссылкой на старшего помощника главы регионального СУ СКР Александра Шульгу сообщается, что оба подозреваемых не работают.
Как рассказали следователям житель города Полевской и его подруга из Зюзельского, соответственно 1997 и 1885 г.р., с тремя потерпевшими они расправились утром 22 февраля. Последний из убитых погиб спустя несколько дней, в ночь на 28 февраля.
Предположительно, мотивом убийства трех человек якобы стала личная неприязнь. Последнего мужчину, тело которого обнаружено в сенях дома, подозреваемый зарезал из ревности.
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