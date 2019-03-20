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На Урале совершено массовое убийство
20.3.2019 17:54
Фото: vk.com
ЧП случилось в окрестностях города Полевского (Свердловская область), где в частном доме были найдены тела четырех человек с явными признаками криминальной смерти.
Как передают региональные СМИ, трупы обнаружили случайно.
Со ссылкой на источники в уральской полиции сообщается, что массовое убийство было совершено в населенном пункте Зюзельский. Как рассказали представители правоохранительных органов, проводилась проверка по факту исчезновения 29-летнего мужчины, который пропал около двух недель назад.
Придя по указанному адресу полицейские обнаружили пропавшего мужчину убитым. В доме, где было найдено тело, начался обыск. В ходе оперативно-следственных мероприятий были обнаружены еще три тела, спрятанные в погребе. Эксперты пришли к выводу, что все погибшие скончались от множественных колото-резаных ранений.
По версии следствия, к преступлению может быть причастна молодая девушка, которая вместе со своим сожителем расправилась с матерью, сестрой и мужем сестры. Кем приходится этой семье пропавший мужчина, тело которого было найдено первым, пока не уточняется.
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