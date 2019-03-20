Новости шоу-бизнеса

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В Москве состоялась премьера фильма «Темная как ночь. Каренина – 2019»


20.3.2019 21:01
В Москве состоялась премьера фильма «Темная как ночь. Каренина – 2019»Фото: vk.com

Юлия Пересильд представила кинокартину, в котором снялась ее старшая дочь.

Премьера фильма, созданного студентами ВГИКа (мастерская Алексея Учителя), состоялась в столичном кинотеатре «Пионер».

Над картиной работали студенты ВГИКа, мастерской режиссера Алексея Учителя. Кроме старшей дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анны, Константина Хабенского, Максима Суханова и Ингеборги Дапкунайте в фильме сыграли особенные дети. Речь идет о подопечных благотворительного фонда «Галчонок» - Пересильлд является его идейным вдохновителем.

Среди многочисленных гостей, приглашенных на закрытый показ, можно было увидеть актрис Юлию Снигирь и Алису Гребенщикову, продюсера и киноведа Наталью Мокрицкую, программного директора ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева и многих других на деятелей кино, которые уже давно дружат с фондом "Галчонок".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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