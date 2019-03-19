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Главой Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингу
12:45
Фото: championat.com
Согласно указу, который подписал российский президент Владимир Путин, исполняющим обязанности главы Калмыкии назначается кикбоксер Бату Хасиков. В прошлом он завоевал титул чемпиона мира. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ранее глава РФ принял отставку экс-губернатора Алексея Орлова.
Президент РФ Владимир Путин объявил о своем решении в ходе рабочей встречи с Батой Хасиковым, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Алексей Орлов ранее был утвержден на пост главы Калмыкии народным хуралом республики, это произошло в 2010 году. Спустя четыре года его переизбрали.
38-летний Бату Хасиков родился в Москве, но рос в калмыкском городе Лагань (в прошлом назывался Каспийский). Обладатель множества титулов, включая чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов.
Ранее глава РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора региона назначен Алексей Текслер.
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