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Путин принял отставку губернатора Челябинской области
19:07
Фото: lentachel.ru
Борис Дубровский
Глава РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, передают российские СМИ.
Исполняющим обязанности губернатора региона назначен Алексей Текслер.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.
Ранее стало известно о том, что российский президент Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского, который руководил регионом.
Предполагается, что выборы главы Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года, учитывая, что губернатор покинул свой пост до официального объявления выборов.
В единый день голосования 8 сентября выборы различного уровня пройдут на территории восьмидесяти двух российских регионов. В Хабаровском крае, Белгородской и Свердловской областях будут организованы дополнительные выборы в Государственную думу по вакантным одномандатным округам.
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