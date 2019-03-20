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Женская сеть myJulia.ru
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В Японии хотят запретить физические наказания детей
20.3.2019 12:23
Фото: stolcom.com
Кабмин страны одобрил законопроект, согласно которому может быть изменено уголовное законодательство.
Власти Японии задумались о защите детей после резонансного происшествия в городе Нода, где отец до смерти замучил десятилетнюю дочь.
Законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о защите детей, был одобрен кабинетом министров Японии. Документ передан на рассмотрение в парламент, после чего в стране может быть под угрозой уголовное ответственности запрещено физическое наказание детей.
Отмечается, что действие поправок будет распространяться не только на родителей, но и на педагогов и социальных работников.
Предполагается, что парламент сможет одобрить законопроект до конца текущей сессии - до 26 июня. В таком случае документ вступит в силу 1 апреля 2020 года.
Ранее сообщалось о трагической гибели японской школьницы, которая пыталась сообщить учителю о том, что подвергается дома жестоким пыткам. Ни педагоги, ни социальные работники на мольбу о помощи не отреагировали. Более того, они отдали письмо ребенка ее отцу. В результате Миа Курихара, которую не отпускали в школу из-за синяков, скончалась после того, как отец в очередной раз облил ее ледяной водой. Как установили патологоанатомы, по меньшей мере двое суток до смерти девочка голодала.
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