Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии хотят запретить физические наказания детей

20.3.2019 12:23

Фото: stolcom.com



Кабмин страны одобрил законопроект, согласно которому может быть изменено уголовное законодательство.



Власти Японии задумались о защите детей после резонансного происшествия в городе Нода, где отец до смерти замучил десятилетнюю дочь.



Законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о защите детей, был одобрен кабинетом министров Японии. Документ передан на рассмотрение в парламент, после чего в стране может быть под угрозой уголовное ответственности запрещено физическое наказание детей.



Отмечается, что действие поправок будет распространяться не только на родителей, но и на педагогов и социальных работников.



Предполагается, что парламент сможет одобрить законопроект до конца текущей сессии - до 26 июня. В таком случае документ вступит в силу 1 апреля 2020 года.



Ранее сообщалось о трагической гибели японской школьницы, которая пыталась сообщить учителю о том, что подвергается дома жестоким пыткам. Ни педагоги, ни социальные работники на мольбу о помощи не отреагировали. Более того, они отдали письмо ребенка ее отцу. В результате Миа Курихара, которую не отпускали в школу из-за синяков, скончалась после того, как отец в очередной раз облил ее ледяной водой. Как установили патологоанатомы, по меньшей мере двое суток до смерти девочка голодала.



Автор: Злата Богатова

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