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Росстат назвал самые распространенные у детей болезни


11:23
Росстат назвал самые распространенные у детей болезниФото: edumsko.ru

В прошлом году у российских детей чаще всего диагностировали заболевания органов дыхательной системы, передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Информация приводится за 2017 год, сведения охватывают пациентов возраста от 0 до 14 лет.

Согласно данным Росстата, в 2017 году у детей в России чаще всего выявляли заболевания органов дыхания, включая грипп, ОРВИ и пневмонию. Болезни такого рода за указанный период в нашей стране перенесли свыше тридцати миллионов маленьких пациентов.

На втором месте — разнообразные внешние причины, в том числе, травмы и отравления, из-за которых к врачам пришлось обращаться около 2,6 миллиона детей.

На следующих строчках - инфекционные и паразитарные болезни, которые были диагностированы у примерно 1,7 миллиона детей), проблемы с кожными покровами и подкожной клетчатки (1,7 миллиона) и пищеварительной системой (1,6 миллиона).

Различного рода новообразования, включая как доброкачественные, так и злокачественные, зафиксировали у 121,4 тысячи детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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