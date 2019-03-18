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Росстат назвал самые распространенные у детей болезни
11:23
Фото: edumsko.ru
В прошлом году у российских детей чаще всего диагностировали заболевания органов дыхательной системы, передает RT со ссылкой на данные Росстата.
Информация приводится за 2017 год, сведения охватывают пациентов возраста от 0 до 14 лет.
Согласно данным Росстата, в 2017 году у детей в России чаще всего выявляли заболевания органов дыхания, включая грипп, ОРВИ и пневмонию. Болезни такого рода за указанный период в нашей стране перенесли свыше тридцати миллионов маленьких пациентов.
На втором месте — разнообразные внешние причины, в том числе, травмы и отравления, из-за которых к врачам пришлось обращаться около 2,6 миллиона детей.
На следующих строчках - инфекционные и паразитарные болезни, которые были диагностированы у примерно 1,7 миллиона детей), проблемы с кожными покровами и подкожной клетчатки (1,7 миллиона) и пищеварительной системой (1,6 миллиона).
Различного рода новообразования, включая как доброкачественные, так и злокачественные, зафиксировали у 121,4 тысячи детей.
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