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Семьи детей, погибших на Сямозере, собираются обжаловать приговор
18.3.2019 22:24
Фото: hibiny.com
Родственники ребят, погибших в Карелии, после суда решили писать ходатайство о пересмотре вынесенного решения.
Как передают российские СМИ, приговор будет оспаривать и региональная прокуратура.
Ранее стало известно о вердикте, который был вынесен по этому резонансному делу. Экс-директора лагеря Елену Решетову и бывшего координатора Вадима Виноградова признали виновными и осудили на 9,5 лет лишения свободы. Кроме того, им предстоит выплатить потерпевшим более сорока миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
В общей сложности по этому делу проходили шесть человек. Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на восемь месяцев колонии-поселения, однако в связи с истечением сроков давности от наказания он был освобожден. Трое остальных фигурантов - инструктор Павел Ильин, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и врио начальника управления Людмила Котович были оправданы.
Сторона обвинения настаивала на реальном наказании для всех шести фигурантов. Виноградова и Решетову обвиняли по двум статьям - оставление в опасности и оказание небезопасных услуг, Котович и Коваленко обвинялись в халатности, следствием которой стала гибель ребят. По версии следствия, они выдавали разрешения на работу лагеря, зная о том, что не соблюдаются условия безопасности и даже нормы содержания детей.
После того, как был оглашен приговор, ни прокуратура, ни родители погибших детей с ним не согласились, отмечают российские СМИ, корреспонденты которых присутствовали в зале суда.
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