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СМИ назвали крестных ребенка принца Гарри и Меган Маркл
18.3.2019 21:18
Фото: styapokupayu.ru
Как передают британские СМИ, крестным отцом ребенка станет Николас ван Кутсем, который является близким другом практически всех членов королевской семьи. В прошлом он уже крестил младшего сына Кейт Миддлтон - принца Луи.
Со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения принца Гарри и Меган Маркл британские СМИ пишут о том, что крестной матерью их первенца станет давняя подруга герцогини Сассекской Джессика Малруни. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
В прессе также появились сообщения о том, что Елизавета II намерена взять под личный контроль жизнь Меган Маркл. Будучи недовольной из-за поведения супруги внука, в частности, вечеринкой, которая была устроена в честь ее еще нерожденного ребенка, королева приняла решение приставить к Маркл целую команду секретарей.
Отмечается, что Меган Маркл также запретили использовать официальные аккаунты Кенсингтонского дворца в сетях Instagram и Twitter. С недавнего времени контроль над ними передан принцу Уильяму и герцогине Кэтрин.
Напомним, около месяца назад британские СМИ сообщили о том, что герцогиня Сассекская якобы планирует рожать в присутствии доулы.
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