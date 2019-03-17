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Актриса Самал Еслямова получила азиатский «Оскар» за роль в фильме «Айка»
17.3.2019 19:24
Фото: filmpro.ml
Сегодня в Гонконге состоялась церемония вручения премии Asian Film Awards, считающейся наиболее престижной в регионе.
Самал Еслямова, снявшаяся в картине "Айка", была признана лучшей актрисой.
По данным агентства "Интерфакс", в Гонконге сегодня состоялась 13-я церемония награждения лауреатов азиатского "Оскара" - Asian Film Awards. Со ссылкой на режиссера фильма "Айка" Сергея Дворцевого, который также выступал в качестве и продюсера, сообщается о награждении актрисы Самал Еслямовой.
На приз в категории "Лучшая актриса" также претендовали Чжао Тао ("Пепел-самый чистый белый") и Сакура Андо ("Магазинные воришки").
Ранее Самал Еслямову признали лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. В рамках этого киносмотра и состоялась премьера социальной драмы "Айка".
Сюжет фильма Сергея Дворцевого посвящен истории девушки-мигрантки. Уроженка Киргизии, приехав в Москву, рожает ребенка. Молодой женщине приходится оставить малыша в детдоме, несмотря на все душевные терзания и зарождающееся чувство материнства.
Картина вышла в российский прокат 14 февраля.
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