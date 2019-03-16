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Волк, напавший на людей в Приамурье, был бешеным
16.3.2019 22:04
Фото: itcrumbs.ru
Специалисты завершили исследование останков волка, который зашел в населенный пункт и напал на людей, передает ТАСС.
Как оказалось, хищник был заражен бешенством, поэтому в селе объявят карантин.
По словам Сергея Самохвалова, возглавляющего региональное управление ветеринарии и племенного животноводства, специалисты выявили бешенство у волка, напавшего на трех мужчин и женщину. Все собаки, возможно контактировавшие с волком, будут оставаться под наблюдением в течение десяти дней.
После соответствующего распоряжения губернатора в селе будет объявлен карантин, отметил представитель местных властей.
Напомним, ЧП случилось в селе Нижняя Ильиновка в минувшую в среду, 13 марта. Врачи, сделавшие пострадавшим прививку от бешенства, оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Госпитализация никому из них не потребовалась.
Ранее стало известно о происшествии под Астраханью, где на людей набросилась лошадь. В результате пострадали четыре человека, а у животного выявили вирус бешенства.
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