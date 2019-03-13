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В Новой Зеландии до 49 человек увеличилось число жертв теракта
14:00
Фото: evpatoriatime.com
Вскоре после расстрела верующих в двух мечетях на вокзале новозеландского Окленда прогремело несколько взрывов, пишут зарубежные СМИ.
Ранее власти страны официально подтвердили сведения о сорока погибших и по меньшей мере двадцати раненых. По последним данным, в больницы города Крайстчерча после ЧП были доставлены около пятидесяти человек.
К преступлению причастны несколько человек, количество которых уточняется. По данным новозеландской полиции, в числе убийц был 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Мужчина, в последние годы придерживавшийся радикальной позиции, более четверти часа вел прямую трансляцию в Facebook, снимая расправу над верующими.
Известно, что правоохранители задержали по подозрению в причастности к теракту четырех человек. Одному из них предъявили обвинение в совершении массового убийства.
Вскоре после расстрела верующих в двух мечетях на вокзале новозеландского Окленда прогремело несколько взрывов, пишут зарубежные СМИ. Официальные источники пока не прокомментировали, могут ли эти инциденты иметь отношение к теракту в Крайстчерче.
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