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В Новой Зеландии до 49 человек увеличилось число жертв теракта


14:00
В Новой Зеландии до 49 человек увеличилось число жертв терактаФото: evpatoriatime.com

Вскоре после расстрела верующих в двух мечетях на вокзале новозеландского Окленда прогремело несколько взрывов, пишут зарубежные СМИ.

Ранее власти страны официально подтвердили сведения о сорока погибших и по меньшей мере двадцати раненых. По последним данным, в больницы города Крайстчерча после ЧП были доставлены около пятидесяти человек.

К преступлению причастны несколько человек, количество которых уточняется. По данным новозеландской полиции, в числе убийц был 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Мужчина, в последние годы придерживавшийся радикальной позиции, более четверти часа вел прямую трансляцию в Facebook, снимая расправу над верующими.

Известно, что правоохранители задержали по подозрению в причастности к теракту четырех человек. Одному из них предъявили обвинение в совершении массового убийства.

Вскоре после расстрела верующих в двух мечетях на вокзале новозеландского Окленда прогремело несколько взрывов, пишут зарубежные СМИ. Официальные источники пока не прокомментировали, могут ли эти инциденты иметь отношение к теракту в Крайстчерче.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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